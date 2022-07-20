Зеленский о нахождении в «реанимации»: «Так крепко себя никогда не ощущал»

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором опроверг информацию о том, что он находится в реанимации. Видео опубликовано в его Instagram.

Ранее некоторые украинские радиостанции сообщили, что Зеленский находится в тяжелом состоянии в реанимации, а обязанности президента исполняет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В Офисе президента заявили, что это фейк, сообщения о тяжелом состоянии Зеленского были хакерской атакой на один из крупнейших радиохолдингов Украины TAVR Media.

«Сегодня Россия запустила очередные фейки, мол, государство не управляется президентом Украины Зеленским, потому что он находится в больнице, точнее реанимации из-за его тяжелого состояния здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я еще себя никогда не ощущал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки: я не один. Нас таких 40 миллионов», — сказал президент Украины.

«И при всем уважении к преклонному возрасту, 44 — это не 70», — добавил он.