Провал армянских спецслужб: Туркмен с «серыми волками» у мемориала «геноцида армян» в Ереване

Публикации турецкого блогера Беркая Туркмена в социальных сетях всполыхнули армянское общественное мнение. Журналисты, общественные деятели и простые пользователи соцсетей бьют тревогу, критикуя провал спецслужб своей страны.

Причиной негодования армянского общества стала прогулка по Еревану турецкого блогера Беркая Туркмена в форме футбольного клуба «Трабзонспор», на которой изображен флаг Турции, а апогеем армянской эпилепсии стал символ «Серых волков» («Бозкурт»), которую блогер продемонстрировал во время посещения Цицернакаберда – мемориального комплекса жертвам так называемого «геноцида армян».

«Это вопрос нашей безопасности!», «Куда смотрит СНБ?», - пестрят заголовки в соцсетях.

Кадрами из Еревана блогер поделился на своих страницах в социальных сетях.