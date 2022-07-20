Госдеп вступился за посла США в Грузии

Посол в Тбилиси Келли Дегнан и ее команда «привержены работе с грузинским народом» и «поддерживают евроатлантические устремления Грузии», заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Посол Дегнан, по словам Прайса, «пользуется полной поддержкой» Госдепартамента, тогда как «риторика некоторых грузинских официальных лиц, похоже, направлена на то, чтобы отвлечь граждан Грузии от евроатлантических устремлений», пишут российские СМИ.

Так Нед Прайс прокомментировал обвинения некоторых членов грузинского парламента, близких к правящей партии «Грузинская мечта», в адрес посла Дегнан в поощрении неправительственных организаций, финансируемых Вашингтоном и якобы выступающих за «вовлечение Грузии в войну против РФ».