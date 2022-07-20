Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 19:19

Отставки главы Совета Безопасности и генерального прокурора Украины породили в стране множество слухов и версий. По одной из них, это было связано с раскрытием шпионской сети, которая была чуть ли базой «пятой колонны» России, по другой - с пассивностью силовиков, сознательно уклонявшихся от борьбы с предателями. Президент Зеленский заявил в этой связи, что на российскую ФСБ работают сегодня на оккупированных территориях 60 бывших сотрудников украинских спецслужб.

Как сообщил haqqin.az Алексей Ижак, заведующий сектором Национального института стратегических исследований, система безопасности и обороны Украины уже давно нуждается в реформах, поскольку в ней сохранилось очень много от советского прошлого. «Ни для кого не секрет, что в силовых органах Украины высок уровень коррупции и предательства, - отметил политолог. - Еще в 2014 году значительное число силовиков, оставшихся на оккупированных территориях, начало служить России. Не исключено также, что они были завербованы еще до оккупации. Я не думаю, что отставка главы СБУ и прокуратуры связана с какими-то новыми разоблачениями. Просто к силовикам накопилось немало вопросов. Например, почему часть территорий Украины была оккупирована так легко? Захват юга, в частности, Херсонской области выглядит, как добровольная сдача врагу. Уже выявлено немало случаев предательства в силовых ведомствах. Следует отметить, что уволенные силовики не были популярными в обществе персонами, и назначали их, скорее всего, по политическим соображениям. Существует прямая связь между предоставлением Киеву статуса кандидата в члены ЕС и требованием Евросоюза превратить СБУ из рудимента советского КГБ, каковым он является сегодня, в современную европейскую контрразведку без каких-либо дополнительных функций. Что же касается прокуратуры, то там два года тянули с формированием органов борьбы с коррупцией. Понятно, что такая пассивность не могла не раздражать президента».

Комментируя вероятность поставок России иранских БПЛА, эксперт подчеркнул, что этот вопрос на 80 процентов решен, просто Иран старается сейчас выторговать за отказ от военной поддержки Путина какие-то преференции в вопросе Сирии, санкций, своей ядерной программы и пр. “Судя по всему, окончательного решения по БПЛА в Тегеране еще не приняли, - считает Алексей Ижак. - России очень нужны дроны, аналогичные «Байрактару», чтобы перехватывать удары американских HIMARS. На данный момент мне неизвестно, в какой степени иранские БПЛА сопоставимы с турецкими «Байрактарами» - сложно судить об их эффективности, поскольку иранские БПЛА пока нигде себя не проявили. Но в любом случае у Украины есть возможность получить западные системы радиоэлектронной борьбы, способные эффективно «сажать» иранские дроны. Если Запад решит укрепить ВСУ натовскими РЭБ, это будет означать, что Иран уже передает дроны Москве». Политолог не сомневается в готовности Украины наносить ракетно-бомбовые удары по легитимным военным объектам на территории Российской Федерации. По его словам, ликвидация оружия на территории противника является обычной целью, не противоречащей правилам ведения войны. К таким целям эксперт отнес полевую артиллерию, которая обстреливает Харьков, артиллерийские комплексы кораблей ВМФ России, атакующих Украину ракетами «Калибр», а также ЗРК «Искандер», размещенные у украинской границы.

«В то же время не следует забывать, что большинство ракет, выпущенных с российской территории, украинскими силами ПВО были либо сбиты, либо перехвачены, - говорит эксперт. – Значительно большую опасность для нашей ПВО представляют российские стратегические крылатые ракеты, которые запускают с самолетов Ту-95 и Ту-160. Вот почему Киев с таким нетерпением ждет поставок современных западных систем ПВО, которые способны их сбивать». Политолог утверждает, что украинские города обстреливаются также с территории Беларуси и Крыма. Правда, пока вооружёнными силами России. “Киев дает Минску шанс проявить благоразумие и отказаться от опасной идеи прямого участия в войне с Украиной, - отмечает эксперт. – Любой удар, нанесенный по нашей территории с территории Республики Беларусь, станет для Киева casus belli – поводом к войне. Такими же легитимными целями для уничтожения являются ракеты береговой обороны ВС России в Крыму, поскольку ими бьют по Николаеву. Однозначно законные военные цели на территории РФ, представляющие очевидную угрозу Украине, подлежат уничтожению. Но пока главная задача страны — это усиление ПВО. Союзники уже обещали поставить Киеву эшелон ПВО средней дальности, которыми можно будет уничтожать в воздухе до 80 процентов российских ракет». По словам Алексея Ижака, в настоящее время Киев активно готовится к широкому контрнаступлению, которое должно окончательно развеять иллюзии Москвы относительно их шансов на победу в войне с Украиной. «Сейчас Россия прикладывает массу усилий по освоению оккупированных украинских территорий, - говорит Алексей Ижак. – Там пускают в обращение рубли, навязывают людям российские паспорта, вводят российские учебные программы… Так что, не сомневаюсь, что тянуть с широким контрнаступлением ВСУ не станет. Думаю, очень близко освобождение страны, в первую очередь, Херсонской области, которое повлечет за собой лавинообразное разрушение всего российского фронта».