В Кыргызстане убрали памятник Назарбаеву

Памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву убрали из культурного центра «Рух Ордо» на Иссык-Куле, передает KazTAG.

«Памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из «Рух Ордо» на Иссык-Куле. Памятник располагался неподалеку от озера – с правой стороны от арок. Его установили в 2005 году в канун его 65-летия. На новых фото «Рух-Ордо» его уже нет. Судя по всему, памятник убрали более года назад, так как на видео, которое снимали отдыхающие там в прошлом году, его уже нет», - говорится в сообщении в четверг.

В администрации президента Кыргызстана эту информацию пока не прокомментировали.