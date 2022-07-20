Федерация дзюдо Азербайджана подписала меморандум со спортивными журналистами и наградила их

Общественное объединение спортивных журналистов Азербайджана (AİJİB) и Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) подписали меморандум о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили глава AİJİB Азер Гулиев и вице-президент ACF Эльнур Мамедли.

Согласно пунктам, указанным в меморандуме, стороны будут организовывать совместные мероприятия. Планируется построить сотрудничество на основе популяризации и развития массовости в дзюдо, добиваясь взаимовыгодных результатов. Также запланированы различные проекты, организация конференций и семинаров.

Общественное объединение спортивных журналистов Азербайджана станет информационным партнером ACF на всех соревнованиях, проводимых в стране.

Также сегодня Федерация подвела итоги журналистского конкурса, организованного в честь 50-летия дзюдо в нашей стране. Жюри, состоявшее из пяти человек, отметило авторов 11 лучших работ. Они получили денежные призы в размере 500 манатов.