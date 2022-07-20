Медведев обещает отодвинуть армию Украины «пошире»

В ходе «спецоперации» Вооруженные силы Украины необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передают российские СМИ.

«И не только от Донецка, теперь нужно пошире все [сделать]», — сказал он, комментируя призыв побыстрее отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратились обстрелы.

Медведев сообщил, что в рамках «спецоперации» все будет доведено до конца, чтобы было «мирно, спокойно и комфортно».

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что географические задачи «спецоперации» будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше по мере того, как Запад поставляет в Украину все больше дальнобойного оружия.