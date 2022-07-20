Лукашенко уточнил, о чем мечтал он, а не Путин

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это именно он мечтал о создании общеславянского государства, а не российский президент Владимир Путин.

«Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 1990-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих», - заявил Лукашенко в ответ на вопрос журналиста Agence France-Presse о том, не мечтает ли Путин построить «славянское государство».

По словам Лукашенко, конечно, каждый живет в своем государстве. «Но мы славяне, я об этом говорил. Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали», — сказал Лукашенко.