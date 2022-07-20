Президент Италии распустил парламент после отставки премьера Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента страны. Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

Маттарелла заявил, что выборы должны быть проведены в течение 70 дней. Точную дату определит правительство. Вероятнее всего, они состоятся в конце сентября, пишет Reuters.

«Время, через которое мы проходим, не позволяет сделать паузу в работе правительства, необходимой для противодействия экономическому и социальному кризису, растущей инфляции», — сказал президент.

В Италии с весны продолжается правительственный кризис из-за противоречий между партиями правящей коалиции и кабмином. В середине июля премьер Марио Драги подал прошение об отставке, но президент не принял его. 20 июля Сенат Италии выразил доверие премьеру, но Драги на следующий день снова подал прошение об отставке. Президент Маттарелла «принял к сведению» прошение об отставке и попросил Драги остаться в качестве временно исполняющего обязанности премьер-министра.