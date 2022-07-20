Глава МИ-6: Российские войска в Украине «вот-вот выдохнутся»

Глава британской разведки Ричард Мур, выступивший на Форуме безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо), сделал прогноз, что в ближайшие недели российские военные сделают паузу в своей активности в Украине, сообщает Reuters.

«Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. По нашим оценкам, русским будет все труднее пополнять войска живой силой в течение следующих нескольких недель», – сказал Ричард Мур, возглавляющий Секретную разведывательную службу Великобритании (SIS), известную как МИ-6.

«Им придется тем или иным образом остановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар», – сказал Мур.