Отдел информации 21:33

Сегодня Совет национальной безопасности Турции провел заседание, посвященное обсуждению плана военной операции против террористических группировок РПК/ОНС на севере Сирии. Турецкие источники сообщают, что президент Реджеп Тайип Эрдоган созвал Совбез сразу после переговоров с президентами Ирана и России в Тегеране.

По возвращении из Тегерана Эрдоган заявил, что ликвидация угрозы курдского терроризма на севере Сирии остается в повестке дня Турции. Сирийские источники отмечают, что после проведения саммита, уже вошедшего в учебники политологии под условным названием «Тегеран-22», армия Башара Асада усилила боевую активность. Со вчерашнего дня сирийская армия начала концентрацию дополнительной военной техники и живой силы в приграничных с Турцией районах. Подразделения сирийских ВС, оснащенные тяжелым вооружением, занимают позиции в районе населенного пункта Кобани напротив городка Сурук в турецкой провинции Шанлыурфа и населенного пункта Айн-Иса, граничащего с районом Акчакала.

В то же время представитель «Сирийских демократических сил», состоящих в основном из курдских боевиков РПК/ОНС, заявил, что подразделения СДС отступили от границ Турции на 32 километра. Насколько это соответствует действительности, определить невозможно. В то же время отмечается, что отступление курдов вглубь территории Сирии соответствует планам Турции по созданию 30-километровой зоны безопасности на турецко-сирийской границе. О частичной достоверности информации, переданной представителем «Сирийских демократических сил», свидетельствует тот факт, что силы сирийской армии были оперативно переброшены на боевые позиции, которые покинули курдские боевики, куда, согласно сообщению Reuters, были подтянуты танки и тяжелая артиллерия.

В то же время сообщается, что на этих позициях замечены и курдские боевики из ОНС в масках. Создается впечатление, что, заявляя об отходе на 32 километра от турецких границ, РПК/ОНС пытается ослабить аргументы Анкары в пользу проведения контртеррористической операции. Хотя на самом деле часть курдских боевиков по-прежнему дислоцируется на боевых позициях бок о бок с военнослужащими сирийской армии.