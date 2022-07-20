Женщина из племени санталов стала новым президентом Индии

В Индии выборы проходят не так, как в западных странах. Итог голосования определяется не тем, сколько голосов было отдано за того или иного кандидата, а тем, сколько конкретный кандидат набрал баллов.

Несмотря на это, подсчет голосов в президентской гонке Индии еще продолжается, однако уже доподлинно известно, что Мурму собрала больше 53% голосов.

Предыдущим президентом Индии был Рам Натх Ковинд. Он занимал этот пост с 2017 г. Его кандидатура была выдвинута от Индийской народной партии.

Мурму происходит из небольшого малоизвестного племени санталов (санталы относятся к категории «зарегистрированных племен», исторически принадлежавших к социальным низам). Мурму выросла в Маюрбхандже, одном из самых отдаленных и слаборазвитых районов штата Орисса. Получив образование в женском колледже Рамадеви в столице штата городе Бхубанешвар, она начинала там свою карьеру преподавателем, а в конце 90-х получила должность младшего помощника в департаменте ирригации и энергетики штата. Спустя всего несколько лет женщина из племени санталов сумела совершить головокружительный взлет по карьерной лестнице — с 2000 по 2004 год работала министром в коалиционном правительстве Ориссы, в 2015-м была назначена губернатором соседнего 33-миллионного штата Джаркханд, эту должность она занимала до 2021 года. Этим успехам способствовали не только ее организаторские способности, но и поддержка, оказываемая пришедшей к власти в Индии в 2014 году «Бхаратия джаната парти» во главе со ставшим тогда премьер-министром Нарендрой Моди. Выходец из штата Гуджарат господин Моди по происхождению также принадлежит к индийским низам — он входит в касту Modh Ghancis, включенную в реестр «Другие отсталые касты».

Мурму официально вступит в должность 25 июля.