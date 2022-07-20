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В Стамбуле 21 июля состоялась вторая трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции. В отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса haqqin.az сообщили, что до начала встречи было проведено исполнительное заседание для рассмотрения организационных вопросов; главы парламентов высказались по предложенным для обсуждения пунктам. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула большое значение тройственного формата сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция.

Затем началась трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции. Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп сказал, что «...Турция, Азербайджан и Пакистан выходят на передний план как три из крупнейших демократий мусульманского мира. Уникальные отношения между нашими народами проявлялись в поддержке в самые трудные времена». Шентоп отметил, что последующее открытие Зангезурского коридора повысит экономическое благополучие в регионе. В свою очередь, Сахиба Гафарова отметила, что предстоящие на этой встрече обсуждения и решения, которые будут приняты, внесут свой вклад в еще большее укрепление трехстороннего сотрудничества.

Спикер Милли Меджлиса заявила, что двусторонние отношения Азербайджана как с Турцией, так и с Пакистаном основываются на братстве наших народов, на их исторических и культурных узах, а также на взаимоуважении и взаимном доверии. Все еще продолжающаяся пандемия, вооруженные конфликты, изменения климата, продовольственный, энергетический и гуманитарный кризисы, множество прочих вызовов оказывают, по словам главы Милли Меджлиса, серьезное давление на существующую систему международных отношений. Сегодня парламенты не являются лишь инстанциями, принимающими законы. В современную эпоху роль парламентов значительно расширилась, и уже парламентская дипломатия, ставшая существенным инструментом международного сотрудничества, предоставляет дополнительные каналы для межгосударственного сотрудничества и диалога, вносит лепту в решение вопросов, беспокоящих страны, и совместно с национальными правительствами трудится над защитой национальных же интересов, отметила Сахиба Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса рассказала о предпринимаемых Азербайджаном шагах по обеспечению мира, стабильности и устойчивого экономического развития в регионе. Мустафа Шентоп и Раджа Первез Ашраф, посетившие в мае текущего года Физули и Шушу, лично засвидетельствовали и масштаб причиненных разрушений, и восстановительные работы. Сегодня в объявленных зоной «зеленой энергетики» Карабахе и Восточном Зангезуре закладываются новые города и села. Уже начался процесс поэтапного возвращения в свои дома бывших вынужденных переселенцев.

Сахиба Гафарова рассказала и о созванных по инициативе и с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля трех встречах лидеров Азербайджана и Армении. Армения официально объявила о принятии выдвинутых Азербайджаном пяти базовых принципов, которые составят основу для будущего мирного соглашения между странами. 16 июля прошла первая двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Тем не менее, Армения не предпринимает конкретных шагов для начала переговоров о подписании такого соглашения, напротив, уклоняется от выполнения обязательств, отмеченных Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.