Турция анонсировала подписание соглашения об экспорте зерна из Украины

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана заявила, что в пятницу в Стамбуле будет подписано соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна.

"Церемония подписания договора об экспорте зерна, на которой будут присутствовать президент Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, состоится в пятницу при участии [представителей] Украины и России", - говорится в заявлении, которое цитирует BBC.

В офисе Гутерриша подтвердили, что в пятницу генсек ООН вылетает в Турцию, однако, по словам заместителя официального представителя организации Фархана Хака, в ООН не до конца уверены в том, что договор будет заключен. "Ситуация остается немного неопределенной, поэтому я не могу сказать, когда что-то будет подписано. Мы еще не обо всем договорились", - сказал он.

В четверг Анкара заявила, что при ее посредничестве удалось заключить договоренность по предложенному ООН плану возобновления экспорта.

Сейчас Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше, но эти каналы позволяют экспортировать лишь небольшую долю довоенных объемов. После вторжения 24 февраля украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия.

По оценкам западных экспертов, в Одессе и окрестностях скопилось около 20 млн тонн зерна.