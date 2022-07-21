Лиз Трасс укрепляет позиции в борьбе за кресло премьера Британии

62% опрошенных в среду и четверг членов правящей Консервативной партии заявили, что отдали бы свои голоса за Трасс, 38% предпочли бы Сунака. Ранее на этой неделе, до определения пары кандидатов-финалистов, опрос YouGov показал, что в случае встречи Трасс и Сунака в финале глава МИД одержала бы победу, набрав 54% голосов против 35% у ее соперника, при 11% неопределившихся.

62% участников нового опроса считают, что Трасс будет хорошим лидером для Консервативной партии и Соединенного Королевства и лишь 50% дали такую же оценку Сунаку. 42% респондентов полагают, что он будет плохим премьер-министром, тогда как в способности Трасс не верят 31% опрошенных.

Еще более тревожным для экс-главы Минфина может быть тот факт, что 40% принимавших участие в опросе членов партии тори ему не доверяют. При этом об отсутствии доверия к Трасс заявили лишь 18% респондентов. Трасс обходит соперника по популярности среди представителей всех возрастных категорий, как среди избирателей-мужчин, так и среди женщин, а также среди сторонников Brexit.

Исход борьбы между претендентами на премьерское кресло будут решать около 200 тыс. рядовых консерваторов, которые должны сделать свой выбор до начала осени. Имя нового лидера тори, который автоматически станет премьер-министром на правах главы правящей партии, будет объявлено 5 сентября.