«Я очень недоволен началом второго тайма, - говорит румынский специалист. – Игроки не реагировали на происходящее. В первом тайме у нас были моменты для взятия ворот. Сейчас сложно что-то анализировать – игра только закончилась. Я уже поговорил с игроками. Сказал, что надо лучше готовиться к ответной встрече, мы должны лучше играть в обороне. Надо постараться отыграться во втором матче и пройти дальше. Поздравляю «Арис», но есть еще ответная игра. Мы вместе с болельщиками сыграем по-другому и постараемся выйти в следующий этап.

Я не думаю, что стоит говорить о плохом физическом состоянии моих игроков. Потому что мы провалили начало второго тайма. Тогда игроки не должны были еще устать. Я думаю дело в концентрации. Мы должны были больше бороться, больше жертвовать собой. Все это я скажу игрокам. Мы должны все сделать, чтобы добиться успеха.

Мы будем играть дома. Постараемся сыграть агрессивнее, прижать соперника. И, конечно, нужно использовать свои шансы.

Мы должны больше проявлять бойцовского духа. Игроки должны больше верить в себя, ведь они играют в большом клубе.

Болельщики огорчены? Это нормально, так как мы проиграли 0:2. Во втором матче нам терять нечего. Нам надо только выигрывать. Я понимаю болельщиков. Они правы. Я извиняюсь за команду перед фанатами. Мы нуждаемся в них в ответной встрече.

Я поздравляю «Арис» с победой. Но есть ответная игра. В футболе отыгрывали и более крупные поражения. Если бы мы забили хотя бы один гол в первом тайме, неизвестно, как все закончилось бы. Я уважаю «Арис», но верю в наши шансы.

Я не смог подготовить команду? Нет. Я и до этого говорил, что игра не будет легкой. Теперь нам надо посмотреть, где мы ошиблись. Я это говорю не для того, чтобы избежать разговоров о моей работе. Вы имеете право меня обвинять.

Почему Мбодж играл на фланге? Мы хотели не пропустить. Получилось так, что все опасности на наши ворота шли с того фланга. Второй гол вообще не должен был случиться. Мбодж – один из наших лучших высокорослых игроков. Мы планировали не пропустить тут и победить дома».