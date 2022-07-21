Майя Санду: документ о перемирии в Приднестровье подписывался под давлением России

Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье подписывалось 30 лет назад под давлением российских военных, заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью телеканалу TVR, ее слова приводит ТАСС.

"Это соглашение было подписано под угрозой 14-й армии, которая, естественно, не имела мирного предназначения, наоборот. В последующий период мы столкнулись с ситуацией, которая препятствовала развитию, до сегодняшнего дня не урегулирована приднестровская проблема. Очевидно, если бы не было присутствия и поддержки РФ режима в Тирасполе, то этот конфликт был бы решен до настоящего времени", - отметила Санду.