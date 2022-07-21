Зеленский ждет новостей из Турции

Президент Украины Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел страны подтвердили, что в пятницу в Стамбуле может быть подписан договор с участием представителей Киева, Москвы, ООН и Турции о возобновлении экспорта украинского зерна, передает BBC.

"Завтра нас ждут новости из Турции относительно разблокирования наших портов", - сказал Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

При этом из комментария украинского МИД следует, что сторонам могут еще предстоять трудные переговоры. "Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", - говорится в заявлении МИД.