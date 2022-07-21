Главный тренер «Ариса»: «Разочарован, что не удалось обыграть «Нефтчи» еще крупнее»

Отдел спорта

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский, отвечая на вопрос корреспондента haqqin.az, выразил разочарование тем, что его команде не удалось более крупно обыграть «Нефтчи» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Игра, проходившая в Ларнаке, завершилась со счетом 2:0 в пользу киприотов.

У «Ариса» во втором тайме были шансы, чтобы одержать более крупную победу. Особенно запомнился стопроцентный эпизод в самом конце матча. Промах футболиста «Ариса» вызвал огромное разочарование у зрителей и на скамейке запасных кипрской команды.

«Не могу сказать, что я разочарован именно тем упущенным моментом, - говорит белорусский специалист. – Я разочарован тем, что мы упустили много других голевых эпизодов. У нас было много моментов, чтобы забить. Скажутся ли наши промахи на итоговом результате противостояния? Надеюсь, что нет. 2:0 – результат опасный. Я сказал об этом игрокам. Нам надо лучше действовать с первых до последних минут.

Я также разочарован заменами, которые я провел. Поэтому нам пришлось страдать в последние 10 минут. Концовка получилась нервной.

Теперь сосредоточимся на ответном матче. Постараемся сыграть концентрированно все 90 минут. «Нефтчи» будет очень мотивирован в родных стенах и перед своими болельщиками».