Главный тренер «Ариса»: «Разочарован, что не удалось обыграть «Нефтчи» еще крупнее»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский, отвечая на вопрос корреспондента haqqin.az, выразил разочарование тем, что его команде не удалось более крупно обыграть «Нефтчи» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Игра, проходившая в Ларнаке, завершилась со счетом 2:0 в пользу киприотов.

У «Ариса» во втором тайме были шансы, чтобы одержать более крупную победу. Особенно запомнился стопроцентный эпизод в самом конце матча. Промах футболиста «Ариса» вызвал огромное разочарование у зрителей и на скамейке запасных кипрской команды.

«Не могу сказать, что я разочарован именно тем упущенным моментом, - говорит белорусский специалист. – Я разочарован тем, что мы упустили много других голевых эпизодов. У нас было много моментов, чтобы забить. Скажутся ли наши промахи на итоговом результате противостояния? Надеюсь, что нет. 2:0 – результат опасный. Я сказал об этом игрокам. Нам надо лучше действовать с первых до последних минут.

Я также разочарован заменами, которые я провел. Поэтому нам пришлось страдать в последние 10 минут. Концовка получилась нервной.

Теперь сосредоточимся на ответном матче. Постараемся сыграть концентрированно все 90 минут. «Нефтчи» будет очень мотивирован в родных стенах и перед своими болельщиками».