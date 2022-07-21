Лукашенко рассказал, почему поддерживает «спецоперацию» в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Agence France-Presse заявил, что полностью поддерживает Россию в решении начать «спецоперацию» в Украине, передает БелТА.

«Я действительно поддерживаю Россию. И не только потому, что у нас союз с Россией. И не только потому, что мы юридически это обязаны делать: мы же договор с Россией заключили о создании единой группировки войск на западном направлении, основой которой является белорусская армия... Не только поэтому. А потому что мы видели причину этой войны. Причина в том, что вы, если бы Россия не опередила вас, натовцев, организовались и нанесли против нее удар. Я в это верю, и Россия в это верит. И так было бы», - уверен Лукашенко.