Редакция haqqin.az 00:22

Почти полтора века назад, 22 июля 1875 года, вышел в свет стартовый номер газеты «Экинчи» – первое в истории азербайджанского народа периодическое издание на родном языке. Отдавая должное историческому, духовному и просветительскому значению этого события, Азербайджанская Республика, обретшая в конце ХХ века долгожданную независимость, отмечает 22 июля, как День национальной прессы.

Под бдительным оком имперской цензуры В этом решении – не только дань традиционной символике. Газета «Экинчи», учрежденная видным азербайджанским просветителем Гасан-беком Зардаби, стала своеобразным флагманом идей и настроений прогрессивных кругов Азербайджана. Традиции свободолюбия, гуманизма и просветительства, заложенные в газете «Экинчи», продолжили в последующие годы такие газеты и журналы, как "Зия", "Кяшкюль", "Шерги-рус", "Иршад", "Молла Насреддин"… Все эти издания, заложившие фундаментальные основы образной, острой и необычайно колоритной азербайджанской публицистики, в полной мере отражали чаяния и надежды формирующегося класса национальной интеллигенции. Оглядываясь в преддверии профессионального праздника сотрудников азербайджанских газет, телевидения, радио, интернет-изданий на 147-летний путь, пройденный отечественной журналистикой, понимаешь, что для представителей всех её поколений он был извилистым, противоречивым, подчас парадоксальным и почти всегда очень непростым. Важно, что при этом – и в годы российского колониализма, и в условиях монополии марксистской идеологии в составе навязанного Азербайджану Союзного государства, отечественные журналисты старались честно служить своему народу, хотя под бдительным оком имперской цензуры или под жестким контролем советской идеологической машины было непросто раскрыть свой творческий потенциал, оставаясь при этом честным патриотом.

Патриотизм начался с Карабаха Государственная независимость, которую Азербайджан обрел в конце ХХ века, положила конец идеологизации азербайджанской журналистики, практике двойных стандартов и необходимости маскировать эзоповым языком слова правды и свободомыслия. Обретение государственной независимости стало точкой отсчета возрождения и формирования нового поколения национальной прессы, впитавшего в себя гуманистические и просветительские традиции основоположников азербайджанской журналистики. После прихода к власти, основатель Третьей республики президент Гейдар Алиев придавал большое значение обеспечению в рамках строительства независимого демократического государства свободы информации и выражения, что было отражено в Конституции Азербайджана 1995 года. Указом Гейдара Алиева в стране была отменена цензура, а также принят Закон о средствах массовой информации, открывший путь для свободного развития азербайджанской журналистики. Создание необходимых условий для развития независимых медиа, обеспечение финансовой стабильности редакций, улучшение материального благосостояния журналистов и решение их социальных проблем, а также интеграция национальных медиаресурсов в глобальную информационную сферу стали основными направлениями политики и президента Ильхама Алиева. События Отечественной войны стали для азербайджанской журналистики главным испытанием на профессиональное мастерство и гражданскую зрелость. И наши журналисты с честью справились с этим вызовом, сыграв ощутимую роль в предотвращении целенаправленной дезинформации против нашей страны, а также надежно обеспечив информационную безопасность общества. В этой связи принципиально важно отметить, что в течение 44 дней войны президент Ильхам Алиев дал ведущим мировым СМИ порядка тридцати интервью, доведя до мирового сообщества правду об Азербайджане, правду об армяно-азербайджанском конфликте и неприкрытую оговорками правду о том, что реально происходило на полях сражений.

После Победы Азербайджана в Отечественной войне 2020 года наступила долгожданное время перемен. Изменилась страна, изменились люди, изменился каждый из нас. Победа положила начало качественно новому этапу в развитии Азербайджана. Народ избавился от застарелой психологической травмы и воспрял духом, наблюдая за фундаментальными обновлениями во всех сферах жизни. 44 дня победоносной войны перевернули и навсегда оставили в прошлом трагическую страницу истории нашего народа. В условиях динамично меняющегося мира и стремительного развития научно-технического прогресса, обозначились новые государственные приоритеты, стала очевидной необходимость глубоких реформ во всех отраслях социально-экономической жизни страны и, в том числе, в области национальных медиаресурсов. И эти реформы последовали! Мощным импульсом для азербайджанской журналистики стал Указ президента Ильхама Алиева об углублении реформ в области медиа от 12 января 2021 года, в соответствии с которым на базе прежнего Фонда поддержки прессы было создано Агентство развития медиа. После чего вступил в силу новый закон «О медиа», утвержденный главой государства в начале 2022 года. Помимо этого, согласно принятому закону, в стране был упразднен Национальный совет по телевидению и радиовещанию, а его функции переданы новому Совету по аудиовизуальным средствам. Утвержденный закон открывает новые горизонты в развитии национальных масс-медиа. В отличие от предыдущего, в нем предусмотрена классификация не только печатных, но и онлайн-СМИ, что отражает современную реальность и идеально соответствует тенденциям развития медийной инфраструктуры. В законе предписаны условия для функционирования объективной, честной и ответственной журналистики, и это, несомненно, прогрессивный шаг, придающий импульс развитию этого сектора СМИ. Помимо прочего, закон закладывает основу взаимоотношений между масс-медиа, государством и обществом. Законодательная база журналистики нацелена на повышение качества новостей и медиа-аналитики, что должно свести к минимуму количество фейковых сообщений в СМИ, а также различного рода самозванцев, выдающих себя за журналистов с целью рэкета, шантажа и прочих преступных и неблаговидных деяний.

Таким образом, с помощью нормативно-правовых инструментов четко кристаллизуется круг участников медиапространства, что позволяет эффективно и адресно определять меры их поддержки, защиту их прав и свобод. Новый закон о медиа создает условия для оздоровления национальных СМИ и обеспечения устойчивости субъектов медиа, что, в свою очередь, поможет расширению деятельности азербайджанских СМИ как внутри страны, так и за рубежом. В числе мер поддержки журналистов необходимо отметить предоставление их семьям льготных ипотечных кредитов на покупку жилья по ставке не выше 4 процентов. Помимо этого, решением Кабинета Министров Азербайджана от 13 мая 2022 года, ввоз в страну печатной продукции и бумаги был освобождена от налога на добавочную стоимость. Сегодня в Азербайджане нет цензуры в СМИ, свободно функционируют сотни новостных сайтов, выходят десятки газет и журналов. В рамках повышения квалификации сотрудников СМИ и отделов государственных организаций по работе с масс-медиа осуществляются различные мероприятия. К примеру, государственные органы проводят для журналистов семинары, цель которых – ознакомить их со своей сферой деятельности. Также в сотрудничестве с Азербайджанской дипломатической академией (АДА) Агентство MEDIA организовало для журналистов и сотрудников госорганизаций, занимающимся связями со СМИ, множество семинаров и тренингов. Органы власти, институты гражданского общества и масс-медиа взаимодействуют друг с другом, предоставляя аудитории оперативную и достоверную информацию обо все происходящих событиях и процессах. Следует также отметить значительное упрощение правил аккредитации в Азербайджане для иностранных журналистов. Уже после войны более тысячи из них побывали на освобожденных территориях, где получили подробную информацию о разрушениях и вандализме, совершенных армянскими оккупантами, наблюдали за процессом обезвреживания заложенных армянами мин и неразорвавшихся боеприпасов, и могли увидеть своими глазами масштабы восстановления Карабаха.