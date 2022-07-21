Посольство России обвинило израильский телеканал во «лжи и провокации»
Посольство России в Израиле обвинило 12-й канал ИТВ во «лжи и провокации». Диппредставительство резко отреагировало на сообщение израильского телеканала о том, что в Москве недовольны премьер-министром Яиром Лапидом, сообщают «Детали».
20 июля 12-й канал ИТВ сообщил, что российский посол Анатолий Викторов в ходе конфиденциальных разговоров выражал недовольство по поводу того, что Яир Лапид стал премьер-министром Израиля. Вступление Лапида в должность якобы «создаст проблемы» в отношениях между Россией и Израилем, сообщал телеканал со ссылкой на три анонимных источника.
Яир Лапид, будучи министром иностранных дел, в марте осудил Россию за вторжение в Украину, а в апреле одним из первых израильских политиков обвинил Россию в военных преступлениях в Буче.
Посольство России в четверг, 21 июля, упомянуло в Facebook материал 12-го канала и заявило: «Подчеркиваем, что данное «сообщение» не соответствует действительности. Ни содержащиеся в нем утверждения, ни сам факт события не имели места. Речь идет о грубой фальсификации, сфабрикованной фейковой «новости». Это ложь, провокация и отсутствие профессионализма».
Российское дипведомство обвинило 12-й канал в «попытке мошенническим путем дезинформировать израильскую общественность, вбить клин между Россией и Израилем, бросить тень на дружественные российско-израильские отношения, конструктивный характер которых подтвержден многолетним плодотворным сотрудничеством».