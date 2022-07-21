Посольство России обвинило израильский телеканал во «лжи и провокации»

Посольство России в Израиле обвинило 12-й канал ИТВ во «лжи и провокации». Диппредставительство резко отреагировало на сообщение израильского телеканала о том, что в Москве недовольны премьер-министром Яиром Лапидом, сообщают «Детали».

20 июля 12-й канал ИТВ сообщил, что российский посол Анатолий Викторов в ходе конфиденциальных разговоров выражал недовольство по поводу того, что Яир Лапид стал премьер-министром Израиля. Вступление Лапида в должность якобы «создаст проблемы» в отношениях между Россией и Израилем, сообщал телеканал со ссылкой на три анонимных источника.