Зеленский собрал военное руководство Украины

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего Украины обсуждался вопрос поставки в страну новейшего вооружения, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего… Обсудили текущую ситуацию на передовой и вокруг Украины, определили задания по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций и предметно обработали вопрос относительно поставок новейшего вооружения в наши войска. Нужно еще увеличивать интенсивность ударов по врагу", – цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.

По словам президента Украины, участники заседания согласились, что у Украины есть существенный потенциал для продвижения военных сил на фронте и для нанесения РФ ощутимых потерь.

На заседании Ставки были заслушаны отчеты министров обороны и внутренних дел, главнокомандующего ВСУ, руководителей Главного управления и Службы внешней разведки. С передовой подключился к заседанию также главнокомандующий Сухопутных войск.