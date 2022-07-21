Кирил Петков Ильхаму Алиеву: «Когда возникла необходимость, вы были рядом с Болгарией...»

«Друзья лишь тогда являются друзьями, когда решают проблемы. За столом все друзья. Но, когда касается совместного решения проблемы, друзья опять же должны быть рядом. Хочу отметить, что, как только возникла необходимость, вы были рядом с Болгарией. А Болгария будет рядом с вами». АзерТАдж сообщает, что об этом сказал премьер-министр Болгарии Кирил Петков во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Поддерживаю ваш подход, касающийся того, что мы подписали документ о Стратегическом партнерстве, провели обсуждения, а сейчас должны воплотить их в жизнь... Мы пришли к такому выводу, что многое можно сделать в таких сферах, как технологии, логистика, экспорт в Европу, распределение энергоносителей», - отметил глава болгарского правительства.

Кирил Петков отметил, что «в течение последних шести месяцев, в период, когда возникала необходимость, мы видели, что вы настоящий друг. Такой и должна быть дружба...»

Премьер-министр также отметил, что «Болгария является членом Европейского Союза. Вы можете рассчитывать на Болгарию не только в двустороннем порядке, но и как на члена Европейского Союза...»