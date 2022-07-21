Олег Бакинский в гостях у Эйнуллы Фатуллаева: крестный отец Киева, перестрелка с людьми Лоту Гули, куда пропал ассириец, избиение Эдуарда Багирова, о Ринате Ахметове и Арсене Авакове… видео
Сегодняшний гость рубрики «Беседы с Эйнуллой Фатуллаевым» Олег Крапивин, более известный на постсоветском пространстве, как Олег Бакинский.
Кто же он, этот легендарный человек? Криминальный авторитет? Крестный отец Киева? Один из богатейших людей Украины? Лидер азербайджанской диаспоры? Или необычный спортсмен?
Обо всем этом вы узнаете в беседе журналиста с Олегом Крапивиным.