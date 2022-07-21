Сегодняшний гость рубрики «Беседы с Эйнуллой Фатуллаевым» Олег Крапивин, более известный на постсоветском пространстве, как Олег Бакинский.

Кто же он, этот легендарный человек? Криминальный авторитет? Крестный отец Киева? Один из богатейших людей Украины? Лидер азербайджанской диаспоры? Или необычный спортсмен?

Обо всем этом вы узнаете в беседе журналиста с Олегом Крапивиным.