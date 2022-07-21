Российские планы по торговле оружием в Африке, вероятно, придется серьезно скорректировать из-за войны в Украине, пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в разведке и правительстве США.

По данным источников, Кремль из-за своей военной кампании может лишиться значительного источника доходов. С другой стороны замедление поставок российского оружия африканским странам дадут фору конкурентам – Китаю и самим США.

По оценкам аналитиков, Россия поставляет в Африку около половины всех крупных вооружений. Крупнейшие покупатели российского оружия – Алжир, Египет, Судан и Ангола.

"Мы ожидаем, что у них возникнут серьезные проблемы с выполнением договоров о поставке, учитывая то, с какой скоростью они теряют оборудование в Украине", - говорит анонимный источник издания в американской разведке.

Ущерб экспорту оружия скажется на всем российском ВПК, говорят эксперты. Способность оборонной промышленности производить оружие для российских войск или создавать новые вооружения скорее всего упадет. "Они не могут себе позволить производить оружие в малых количествах, учитывая, во что им обходятся труд и материалы. Им действительно необходимы экспортные продажи, чтобы компенсировать стоимость производства внутри страны", - говорит аналитик Джон Парачини из американской корпорации Rand Corp.