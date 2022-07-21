Турецкие военные перешли границу Армении? ФСБ опровергает
В армянском сегменте соцсетей появились публикации о том, что якобы трое турецких военных взяли в плен армянских пастухов, их вернули при помощи российской стороны. Эту информацию подхватили местные СМИ, которые во всех красках стали расписывать, как в приграничное село проникли кровожадные турки и взяли в плен несчастных армянских пастухов. Но на помощь пришли храбрые российские военные, которые освободили пастухов, а заодно и скот вернули.
Но спустя некоторое время власти села Арагацаван, которое расположено на армяно-турецкой границе, и где происходили все эти события, успокоили разбушевавшихся и разгневанных армян, заявив, что никакие турки не вторгались в Армению, не брали в плен пастухов и не захватывали их скот.
По словам местных властей, которых цитируют армянские СМИ, «один из наших жителей случайно задел колючую проволоку, был активирован сигнал; чтобы проверить, почему был активирован сигнал, ворота общины были закрыты российскими и армянскими войсками. Отсюда поднялась паника среди других сельских домохозяйств, что турки якобы перешли границу, коснулись колючей проволоки и вошли в село». Сельчанин признался, что сам коснулся колючей проволоки.
Позже погрануправление ФСБ России в Армении и Служба нацбезопасности опровергли появившиеся в армянских СМИ сведения о якобы переходе турецких военнослужащих государственной границы. «Указанная информация не соответствует действительности. В настоящее время Служба по охране государственной границы осуществляется в повседневном режиме», - сообщили в пресс-службе погрануправления.