Турецкие военные перешли границу Армении? ФСБ опровергает

В армянском сегменте соцсетей появились публикации о том, что якобы трое турецких военных взяли в плен армянских пастухов, их вернули при помощи российской стороны. Эту информацию подхватили местные СМИ, которые во всех красках стали расписывать, как в приграничное село проникли кровожадные турки и взяли в плен несчастных армянских пастухов. Но на помощь пришли храбрые российские военные, которые освободили пастухов, а заодно и скот вернули.

Но спустя некоторое время власти села Арагацаван, которое расположено на армяно-турецкой границе, и где происходили все эти события, успокоили разбушевавшихся и разгневанных армян, заявив, что никакие турки не вторгались в Армению, не брали в плен пастухов и не захватывали их скот.