Гагаузы выдвинули ультиматум властям Молдовы

В автономном районе Молдовы Гагаузии заявили о намерении блокировать работу парламента, правительства и резиденции президента страны, если в десятидневный срок представители молдавской власти не отправятся в Москву на переговоры по газу, говорится в Резолюции (661 подпись), принятой по итогу протестов, прошедших в минувшее воскресенье в трех городах автономии — Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах, сообщили украинские и молдавские СМИ.

Ранее молдавские власти сообщили о проблемах с оплатой российского газа, который "Газпром" поставляет по 920 долларов за тысячу кубометров (цена пересматривается ежемесячно).

Кишинев заявил, что будет искать более выгодного поставщика, но 21 июля президент Майя Санду признала, что найти его не удалось.

В интервью TVR Moldova Санду заявила, что жители Молдовы должны готовиться к сложной зиме в условиях неопределенной энергетической ситуации в стране. По ее словам, власти сделают все возможное, чтобы обеспечить население энергоресурсами в зимний период.

«У нас нет уверенности, что «Газпром» обеспечит необходимые нам объемы поставок... Попытки создать резервы или найти альтернативные поставки по приемлемым ценам, в этом проблема, пока не дали результатов», — сказала Санду, добавив, что сейчас переговоры ведутся, в том числе с Азербайджаном и Румынией, но «эти цены недостижимы для граждан Молдовы».