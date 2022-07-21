Израиль ударил по Дамаску: под обстрелом объекты армии Асада

Израиль нанес авиаудары по ряду объектов армии Башара Асада в Дамаске, утверждает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Агентство сообщает, что авиаудары были нанесены в 00:32 по местному времени. Системы ПВО уничтожили часть ракет, выпущенных из Голанских высот, отмечается в публикации агентства.

Агентство утверждает, что в результате авиаударов погибли трое военнослужащих армии Асада.

Anadolu отмечает, что в Дамаске и его окрестностях находятся военные объекты не только сил армии Асада, но и проиранских группировок и ливанского движения «Хезболла».

Израильские власти не комментируют авиаудары.