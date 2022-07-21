Украина может получить американские штурмовики А-10 Warthog

Штурмовики A-10 разрабатывались в годы холодной войны специально для поражения наземных целей и прежде всего для борьбы с советскими танками. В то же время Пентагон уже не первый год пытается избавиться от этих машин, чтобы высвободить средства для закупки и обслуживания более многоцелевых самолетов, в большей степени отвечающих представлениям американских стратегов о будущих военных конфликтах, в которых могут участвовать США. Но добиться от Конгресса санкции на это американским военным до сих пор не удавалось; законодатели упорно выделяли деньги на поддержание и модернизацию флота А-10.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сразу в нескольких своих заявлениях на этой неделе допускал возможность передачи А-10 Украине. Начальник штаба американских ВВС генерал Чарльз Браун на Форуме по безопасности в Аспене прямо не говорил об А-10, но допустил возможность передачи Украине боевых самолетов, причем скорее всего не российских, пишет BBC.