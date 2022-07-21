Зеленский: Больше обстрелов – больше HIMARS

Каждый обстрел, которому подвергают Украину российские войска, – это довод в пользу того, чтобы она получила больше реактивных систем залпового огня HIMARS и другого современного эффективного вооружения. Об этом заявил в видеообращении украинский президент Владимир Зеленский, пишет «Дойче велле».

Зеленский напомнил, что 21 июля россияне в очередной раз обстреляли Салтовский район Харькова, в результате чего три человека погибли и более 20 получили ранения.

Кроме того, добавил Зеленский, россияне обстреляли из «Ураганов» Славянский район в Донбассе и из «Искандеров» – Краматорск. «Каждый из таких обстрелов только усиливает наше стремление к победе... Непременно это будет», - подчеркнул президент Украины.