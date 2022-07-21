Сепаратисты Приднестровья заявили о желании присоединиться к России

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) намерена добиваться независимости, заявил «глава МИД ПМР» Виталий Игнатьев. По его словам, в будущем Приднестровье намерено присоединиться к России. Сроки он не назвал.

Игнатьев сказал, что Приднестровье «не станет принимать никаких решений в ущерб» своему народу. Он уверяет, что власти «ПМР» «будут действовать прагматично и честно», пишут российские СМИ.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», - отметил Виталий Игнатьев.