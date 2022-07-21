Токио заявил о росте военной активности России вокруг Японии

Минобороны Японии представило ежегодный доклад «Белая книга обороны», в котором отмечается, что Токио обеспокоен ростом числа российских вооружений на Дальнем Востоке.

«Наблюдается рост военной активности вооруженных сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке», - отмечается в докладе.

В документе также указывается, что данные тенденции нужно «отслеживать с высокой обеспокоенностью». В частности, там описываются российские учения в Охотском море, патрулирование приграничных территорий и размещение береговых ракетных комплексов «Бастион». В докладе Минобороны снова подчеркнуло, что Токио считает Южные Курилы своими «исконными территориями».