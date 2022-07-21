Польша разместит новые гарнизоны у границы с Беларусью

Польша планирует разместить вдоль границ с Беларусью новые военные гарнизоны. Проект соответствующего постановления уже вынесен на межведомственные консультации, сообщают российские СМИ.

По всей Польше будут действовать 106 военных гарнизонов, в том числе два новых - Бяла-Подляска и Катовице. В последнем будет предусмотрен контроль за территориями таких городов, как Хожув, Домброва-Гурнича, Явожно, Катовице, Мысловице, Руда-Сленска, Сосновец, Свентохловице и Тыхы. Вместе с тем там также планируется разместить ставку главнокомандующего.

В проекте указывается, что данные меры нацелены на увеличение численности армии Польши и расширение военной инфраструктуры у границы с Беларусью.