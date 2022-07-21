Американский генерал: Иран может возобновить атаки против США и их союзников

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США на Ближнем Востоке Алексус Гринкевич предупредил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования могут возобновить атаки в регионе против Соединенных Штатов и их союзников.

По его словам, действия Ирана могут привести к новой эскалации на Ближнем Востоке. "Мы находимся в таком положении, когда нас не атакуют постоянно, но мы видим, что планирование атак продолжается. Произойдет что-то, что развернет это планирование и эту подготовку против нас. Все в регионе очень обеспокоены", - цитирует Гринкевича MigNews.