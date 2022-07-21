Россия объявила недружественными еще пять стран
Правительство России расширило перечень недружественных государств. В него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, пишут российские СМИ.
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Правительство России расширило перечень недружественных государств. В него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, пишут российские СМИ.
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