Берлин обвинил Москву в использовании газовых рычагов против Германии

Возобновление поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток" не следует рассматривать как признак надежности России, предупредил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF.

По его словам, российский президент Владимир Путин уже неоднократно использовал газовые поставки в своих стратегических целях, чтобы расколоть Германию и Европу: "Нам следует признать, что Путин задействует этот газовый рычаг против нас. Поэтому нам следует использовать газ экономно и продолжать искать альтернативы".

Также Хабек назвал объяснения Москвы по поводу турбины для "Северного потока", из-за отсутствия которой она отказывалась возобновить поставки газа, "надуманным аргументом" и "несостоятельной игрой". У "Газпрома" имеется достаточное количество турбин, уверен министр. По словам Хабека, еще до техобслуживания "Северный поток" мог бы работать на 100 процентов.