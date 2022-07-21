У Пашиняна пояснили, почему известного дашнака не пустили в Армению

«Решение о запрете на въезд в Армению члена «Дашнакцутюн» и сопредседателя координационного совета армянских организаций Франции Мурада Папазяна принято на основании ряда пунктов закона «Об иностранных лицах». Об этом в комментарии изданию «Арменпресс» сообщили в правительстве Армении.

В правительстве пояснили, что Папазян в июне прошлого года был одним из организаторов нападения на кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, находившегося с официальным визитом во Франции. Участники акции забросали кортеж различными предметами, а ситуацию удалось уладить только усилиями французской полиции и сил безопасности.

В правительстве также заявили, что запрещен въезд в Армению не только Папазяну, но и другим организаторам нападения.

Напомним, что ранее представителю армянской организации во Франции был запрещен въезд в Армению. Вечером того дня он прибыл в Ереван, но его задержали в аэропорту, отобрали паспорт, а затем сопроводили на самолет, направлявшийся во Францию.