Израиль тайно просил США остановить Турцию

Израиль тайно просил администрацию президента США Джо Байдена оказать давление на Турцию и не дать ей провести спецоперацию против курдских боевиков в северной Сирии. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников.

Согласно источникам портала, этот вопрос обсуждался между главой израильского Совета по нацбезопасности Эялем Хулатой и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В разговоре Хулата предупредил, что анонсированная президентом Турции кампания нанесет ущерб курдским отрядам, контролирующим северо-восток Сирии, и может открыть шлюзы для иранской экспансии в долгосрочной перспективе.

Ранее в инфополе появлялись новости об интересе израильтян к поддержке подконтрольных курдам районов Сирии. В 2019 году нынешний министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед заявляла, что появление отдельного государства на севере Сирии соответствовало бы интересам как израильтян, так и США.

Однако, как считают эксперты, поддержка курдов в Сирии является для Иерусалима слишком рискованной задачей, тем более сейчас, когда Турция и Израиль стараются нормализовать отношения.