Совбез Турции предупредил Афины

Действия Греции, упорно занимающей позицию против добрососедских и союзнических отношений, игнорирующей международное право, увеличивающей нарушения территориальных вод и воздушного пространства в дополнение к свои провокационным действиям, являются неприемлемыми, говорится в официальном заявлении, распространенном после заседания Совета Безопасности Турции, состоявшегося в Президентском комплексе под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Anadolu, СБ Турции призывает Грецию положить конец противоправным действиям в области прав человека и гуманитарного права, которые ставят под угрозу жизнь незаконных мигрантов. Также была заявлена решительная поддержка концепции двух государств Турецкой Республики Северного Кипра и греческой администрации острова на основе суверенного равенства и равного международного статуса.