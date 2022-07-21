«Фенербахче» расстался с Озилом и подпишет двух возрастных суперзвезд

Турецкий «Фенербахче» решил расстаться с экс-игроком Реала и Арсенала Месутом Озилом. Об этом сообщает NTV Sport.

В команде возлагали огромные надежды на чемпиона мира-2014. Но хавбек постоянно капризничал и конфликтовал с главным тренером команды Исмаилом Карталом. С нового сезона команду тренирует Жорже Жезуш, но на Озила он не рассчитывает.

Стороны решили расторгнуть контракт, который действовал до лета 2024 года. По данным источника, немецкий футболист турецкого происхождения продолжит карьеру в Истанбул Башакшехире. Вместо Озила турецкий гранд собирается подписать двух суперпенсионеров – Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.