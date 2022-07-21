Ильхам Алиев поздравил журналистов

Многочисленные издания, вышедшие в свет в период после второй половины XIX века, стали зеркалом нашей истории, внесли весомый вклад в просвещение людей, формирование национального самосознания, реализацию освободительных идей и защиту наших духовных ценностей.

«Впервые в период нашей независимости после продолжавшейся около 30 лет армянской оккупации азербайджанские журналисты отмечают свой профессиональный праздник в культурной столице нашей страны, венце Карабах а – городе Шуша, который занимает особое место в развитии нашей национальной печати. Первое мероприятие, проводимое в Шуше по случаю Дня национальной печати, станет знаменательным событием в истории обладающих богатыми традициями азербайджанских медиа». Об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном представителям медиа.

Проведенные под руководством общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева демократические реформы в Азербайджане, восстановившем свою независимость в конце ХХ века, как во всех областях, привели к коренному повороту и в развитии национальных информационных ресурсов. В результате осуществления системных мер, направленных на обеспечение свободы слова и информации, формирование прогрессивной законодательной базы, усиление самостоятельности редакций, азербайджанские медиа вступили в этап стремительного развития», - говорится в письме.

Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанские медиаресурсы продолжают неустанную деятельность по доведению до международной общественности азербайджанских реалий, в том числе правды о невиданных зверствах и вандализме, учиненных армянами в период оккупации.

«Азербайджанские журналисты, внесшие достойный вклад в мобилизацию нашего общества во имя патриотизма, высокого национального самосознания, высших целей, должны всегда демонстрировать принципиальность, отстаивать интересы азербайджанской государственности в условиях, когда на глобальном уровне широкий размах приобретают кампании, опирающиеся на фальсифицированную и лживую информацию, обеспечивать права наших граждан на получение полной и достоверной информации, изо всех сил работать во имя прогресса нашего общества», - написал глава государства.