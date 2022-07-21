Подключитесь к Mobile POS до конца месяца и не платите комиссию за обслуживание

Недавно Kapital Bank запустил для юрлиц и предпринимателей первую в своем роде в Азербайджане услугу Mobile POS. Новая услуга, представленная совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики и компанией Visa, позволит субъектам бизнеса принимать с помощью смартфона оплаты с карт, смарт-часов, стикеров и других бесконтактных платежных инструментов без участия традиционного POS-терминала.

Чтобы сделать нововведение более доступным, Kapital Bank продолжает акцию для новых пользователей Mobile POS. Предприниматели, подключившиеся к сервису до 31 июля 2022 года, не будут платить комиссию в течение всего лета, то есть до 31 августа 2022 года. При подключении к услуге Mobile POS также не потребуется внесение депозита.