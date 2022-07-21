Помог израильскому журналисту попасть в Мекку: арестован гражданин Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии сообщили об аресте гражданина страны, который помог израильскому журналисту Гилю Тамари попасть в Мекку, пишет newsru.co.il.

Согласно сообщению, "журналистом, совершившим преступление, займется государственная прокуратура королевства". В общей службе безопасности Саудовской Аравии отмечают, что любой иностранец, попадающий на территорию королевства, должен уважать его законы, особенно в том, что касается святых мест и религиозных церемоний.

Ранее израильский 13-й канал ИТВ опубликовал видеозапись поездки Тамари, обладающего также американским паспортом, в Мекку, несмотря на запрет посещения города немусульманами.