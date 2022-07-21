Минздрав советует входящим в группу риска гражданам строго соблюдать правила гигиены
В последнее время в мире, в том числе и в Азербайджане, наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. ВОЗ вновь призывает мир вернуться к масочному режиму. Заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева рекомендует входящим в группу риска соблюдать правила гигиены, держаться подальше от закрытых мест, если только в этом нет крайней необходимости, при подозрительных симптомах обращаться к врачу.
«Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия COVID-19 еще не закончилась и что число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым месяцем. В ВОЗ заявили, что в США и Европе преобладают новые виды штамма «омикрон». По мнению экспертов, эпидемиологическая ситуация в 110 странах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы неудовлетворительна из-за отмены ограничительных мер. В некоторых странах с высокой заболеваемостью введен карантин, использование защитных масок в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции и прочие меры. ВОЗ советует странам мира использовать защитные маски и соблюдать другие правила», - говорит Афаг Алиева.
Говоря о новом мутировавшем типе «омикрона», который в настоящее время стремительно распространяется по миру, замдиректора республиканского центра отмечает, что новый подвид «омикрона» уже обнаружили в Индии, Великобритании, США, Австралии, Германии, Нидерландах, Канаде и других странах. Предварительной информации о его симптомах до сих пор нет, в этом направлении ведутся исследования. Симптомы «омикрона» включают головную боль и боль в горле, боли в мышцах и суставах, высокую температуру. Способность к обонянию и вкусу обычно не утрачивается. Способность вызывать пневмонию ниже, чем у «дельты». Опасностью штамма «омикрон» является то, что он распространяется быстрее, чем «дельта», подчеркивает Aфаг Алиева.
Касаясь роста вирусной инфекции в Азербайджане, врач отмечает, что в настоящее время «у большинства инфицированных COVID-19 заболевание протекает в легкой форме. Но заболевание может протекать относительно тяжело у людей, входящих в группу риска. Поэтому советую этим гражданам строго соблюдать правила гигиены, а при появлении начальных симптомов коронавируса немедленно обращаться к участковому врачу. При этом они не должны забывать соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски и антисептические средства в общественных местах». Афаг Алиева также рекомендует держаться подальше от закрытых мест, если только в этом нет крайней необходимости.