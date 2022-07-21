Минздрав советует входящим в группу риска гражданам строго соблюдать правила гигиены

В последнее время в мире, в том числе и в Азербайджане, наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. ВОЗ вновь призывает мир вернуться к масочному режиму. Заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева рекомендует входящим в группу риска соблюдать правила гигиены, держаться подальше от закрытых мест, если только в этом нет крайней необходимости, при подозрительных симптомах обращаться к врачу.

«Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия COVID-19 еще не закончилась и что число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым месяцем. В ВОЗ заявили, что в США и Европе преобладают новые виды штамма «омикрон». По мнению экспертов, эпидемиологическая ситуация в 110 странах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы неудовлетворительна из-за отмены ограничительных мер. В некоторых странах с высокой заболеваемостью введен карантин, использование защитных масок в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции и прочие меры. ВОЗ советует странам мира использовать защитные маски и соблюдать другие правила», - говорит Афаг Алиева.