Пограничники в Джебраиле промышляли контрабандой наркотиков

Четверо пограничников оказались наркокурьерами. Это свидетельствует из сообщения Госпогранслужбы от 22 июля.

Согласно сообщению данного ведомства, 21 июля днем вблизи пограничной полосы у села Мехдили Джебраильского района пограничники обнаружили четыре спрятанных свертка.

В 20:00 были замечены четверо человек, которые забрали свертки и пытались скрыться с места. При их задержании было установлено, что это «военнослужащие сверхсрочной службы Погранвойск, которые выполняли функции по очистке от мин на освобожденных территориях», говорится в сообщении.

Установлено, что организатор преступления - житель Бардинского района Хикмет Халили (1998 г.р.).

Общий вес обнаруженных наркотиков составил 95 кг 700 г (87,6 кг марихуаны, 7,6 кг героина, 400 г метамфетамина, а также 1980 таблеток метадона-40, 150 таблеток прегабалина, 12 465 иных таблеток.