Танкеры, ранее перевозившие иранскую нефть, совершили уже 16 рейсов с российской нефтью и нефтепродуктами, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитику отраслевого оператора Vortexa.

«Одиннадцать из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля загрузились российской нефтью и продуктами, что составляет шестнадцать погрузок за этот период», - заявил аналитик рынка сырой нефти Армен Азизян.

По его словам, большинство танкеров, перевозящих российскую нефть, относятся к классу Aframax (емкость около 730 тыс. баррелей нефти), но в «санкционном флоте» есть и более крупные танкеры, которые способны перевезти до 2 млн баррелей.