В Сочи арестовали 76-летнего армянина из-за убийства бизнесмена

В Сочи по подозрению в организации и убийствах бизнесменов в начале 2000-х годов задержан 76-летний бизнесмен Антраник Яланузян, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК по краю задержаны еще двое жителей Сочи средних лет, которым предъявлены обвинения в организации двух убийств бизнесменов и убийствах, в том числе общеопасным способом и по найму.

По данным армянского издания Фактинфо, их обвиняют в организации убийства в 2002 году другого авторитетного бизнесмена Ишхана Капекяна.

По версии следствия, на Яланузяна было совершено неудачное покушение. Он провел собственное расследование и выяснил, что организатором является Капекян. После этого Яланузян дал отмашку на устранение обидчика. В окружении Яланузяна связывают произошедшее с попыткой передела крупных земельных участков в Сочи, владельцем которых являются структуры Яланузяна. Именно из-за этого и вспомнили о туманных событиях 21-летней давности.