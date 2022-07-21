Снятие судимости и 200 тысяч рублей: как «вагнеровцы» вербуют заключенных на войну

«Кого-то (начальство лагеря) вызывали сами, снимали с работы без их желания и вели на диалог. В первую очередь, участников боевых действий или с достойными военными специальностями. Остальным объявлял дневальный, мол, кто на войну, идите в штаб записываться», - рассказал родственник одного из заключенных.

Вербовщики приехали в колонию во вторник, 5 июля. А уже 7 июля в 2.00 ночи первая партия заключенных отправилась под конвоем в автозаках в Москву, откуда их самолетом доставят в Луганск. После прохождения двухнедельного обучения добровольцев направят в штурмовые группы на передовую.

ЧВК «Вагнера» продолжает вербовать заключенных в колониях для отправки на Донбасс. Издание «Сота» узнало об очередном случае «рекрутинга» в ИК-11 в Бору Нижегородской области России.

В колонии отбывают наказание БС - бывшие сотрудники силовых структур, в том числе из полиции, ФСИН, ГРУ и СОБРа. Прохождение воинской службы есть у всех, поэтому в первый отряд отбирали в основном имеющих боевой опыт в Чечне, Сирии и других горячих точках. Всего записали 50 человек, но желающих гораздо больше. Остальных обещали взять во вторую волну. В колонии, рассчитанной на 1200 мест, сейчас находится тысяча человек, и свыше трехсот из них готовы записаться в «вагнеровские» добровольцы.

«Люди объясняют (свой поступок) желанием получить амнистию и жить нормально после возвращения. Ради детей и семей», - продолжил собеседник.

По словам источника, на словах заключенным обещали контракт на полгода, по истечении которых их ждет полное погашение судимости. Добровольцам обещали выплатить зарплату в 200 тысяч рублей: половину авансом, вторую половину после выполнения задания, если останутся живыми. На вопрос: «А если не вернемся?» вербовщики отвечали, что заплатят по 5 миллионов рублей родственникам.

Основных условий для попадания в число добровольцев на «красной зоне» было два: возраст до 50 лет и отсутствие принадлежности к тюремной категории «обиженных». На тяжесть преступления и сколько осталось до окончания срока внимание не обращали. Родственник заключенного рассказал, что на Донбасс отправился воевать осужденный по 105-й статье УК РФ («Убийство»), которому осталось сидеть еще 10 лет.

«В колонии есть бывшие в высоких званиях, но они не стали ходить (записываться). Говорили, что свое отвоевали уже. Ясно, что они больше реалисты и понимают, что через две недели в штурмовики - это смех», - рассказал источник.

Родственники заключенных звонили врио начальника лагеря Ивану Медведеву, пытаясь узнать, что происходит. Он лишь отмахнулся, сказав, что это всего лишь слухи и никого в колонии никуда не вербуют.

«Не возвращайтесь обратно, мужики!», - напутствовало начальство, собрав добровольцев перед самой отправкой в столовой. Имели в виду, конечно, обратно в лагерь. Но прозвучала эта фраза не совсем обнадеживающе. Особенно с учетом того, что после нее отправляющихся на фронт попросили заполнить анкеты с указанием, кого оповестить в случае гибели.