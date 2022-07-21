Спустя 20 лет: лидер «Хезболлы» рассказал об интервью американцам

Генеральный секретарь шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла раскрыл предложения США об исключении движения из списка террористических организаций в обмен на прекращение «Хезболлой» поддержки палестинской интифады. Как сообщает IRNA, это интервью было взято 20 лет назад и впервые было опубликовано телеканалом Al Mayadeen.

По словам Насраллы в этом интервью, «американская сторона сообщила нам, что вы освободили юг Ливана, и вопрос о «Мазария-Шабъа» (спорная территория площадью около 22 км², расположенная между Ливаном, Сирией и Израилем - ред.) также может быть решен дипломатическим путем».

Касательно предложения США «Хезболле» он отметил, что эти предложения в основном заключались в том, чтобы найти решение для освобождения ливанских граждан, заключенных в тюрьмы Израиля, признать политическую роль «Хезболлы» и дать разрешение на свободное присутствие «Хезболлы» в ливанском правительстве. Она заключалась в крупномасштабной финансовой помощи на восстановление пострадавших районов в стране.

Насралла сказал, что США пообещали им, что «Хезболла» будет исключена из списка террористических организаций. По его словам, американцы попросили «Хезболлу» держать под контролем палестинскую интифаду, потому что в то же время «Хезболла» оказывала финансовую, военную и учебную поддержку интифаде и делилась своим опытом с палестинскими силами.